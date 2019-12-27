سرحان المعيني:حل الخلافات سيكون داخل الأسرة الشطرنجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور سرحان حسن المعيني رئيس اتحاد الشطرنج سعادته بما تحقق خلال الموسم 2019 الذي أوشك على الانتهاء، بمشاركة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة للشطرنج في بطولة العالم على كأس الملك سلمان بالعاصمة الروسية موسكو، مؤكداً أن الإنجازات التي تحققت خلال العام الحالي هي امتداد لما حققته مجالس إدارة الاتحاد على مدار السنوات الماضية، وأوضح أن هذه الإنجازات جاءت من خلال تعاون الاتحاد مع الأندية الشطرنجية التي قدمت الكثير للعبة وهي الشريك الاستراتيجي للاتحاد في تنفيذ الخطط الاستراتيجية مؤكداً أن وجود بعض الخلافات مع عدد من الأندية سيتم حله قريباً داخل الأسرة الشطرنجية لأن الأندية تقوم بدور أساسي في قيادة الشطرنج الإماراتي إلى الأمام والوصول به إلى منصات التتويج داخلياً وخارجياً.