الرمادي: سنقاتل من أجل الفوز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

أكد أيمن الرمادي مدرب عجمان أن المباراة مع حتا مهمة جداً على صعيد صراع النقاط، حيث إن الفريقين قريبان من بعضهما من ناحية الرصيد.

ويتطلع عجمان لاستكمال طفرته الأخيرة، حيث تعادل مع الشارقة في الدوري، وخرج من الكأس أمام الظفرة بركلات الحظ الترجيحية بعد خوضه 4 أشواط، رغم إكماله المواجهة بلاعب أجنبي فقط.

ورأى الرمادي أن الخروج من الكأس أمام الظفرة صفحة وطويت، ويجب على عجمان الآن التطلع للدوري، وهو المسابقة المتبقية له كمنافسة،والقتال من اجل الفوز.

وأبدى مدرب «البرتقالي» رضاه عن فريقه في آخر مباراتين أمام الشارقة والظفرة، معتبراً ان تماسك الفريق في لقاء الشارقة مثلاً كان مثالياً وهذا ما أسعده لأنه أساس النجاح في كرة القدم.

وكشف انه كان متفاعلاً حتى هو كمدرب في مباراة الشارقة، ومع تركيز اللاعبين الكبير كانت نتيجة التعادل مع البطل منطقية جداً.

وعن منافسه اليوم قال الرمادي ان فريق حتا قوي جداً، ولكن ما يعنيه كمدرب هو فريقه وليس أي شيء آخر.

وكشف انه لا يوجد أي غيابات في الفريق، حيث سيعود تراولي الذي أصيب في لقاء الظفرة الماضي، والغاني وليام أوسو الذي غاب عن مباراة الكأس كلياً بسبب الإصابة.