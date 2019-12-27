رازوفيتش: الشارقة ليس كورنادو فقط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، أنه يهتم في الأساس بفريقه وما سيقدمه في المباراة أمام الشارقة، ولا ينظر إلى غياب هداف المنافس أيجور كورنادو، مشيراً إلى أن متصدر الدوري يضم 11 لاعباً غير هدافه وسبق له الفوز أمام النصر بدونه.

وأوضح مدرب الظفرة أن فريقه سيخوض اللقاء وكأنه مباراة نهائي وسيقدم الفريق كل ما لديه داخل الملعب، لأنه يطمح لحصد النقاط كما يسعى لاقتناص كل نقاط المباريات التي يلعبها، مشيراً إلى أنه لن يعتمد على الدفاع في مواجهة المتصدر.

وقال رازوفيتش إن أهمية المباراة تأتي من كونها مع فريق متصدر تتاح فيها الفرصة لفريقه ليتعرف إلى مستواه الحقيقي، وإلى أين وصل، مبيناً أن مثل هذه المباريات عادةً ما تكون الدوافع فيها كبيرة لدى اللاعبين وهذا ما يجعله مطمئناً.

وعن استراتيجيته التي سيدخل بها اللقاء قال رازوفيتش إنه لا يستطيع أن يتنبأ بما سيحدث، وما يعلمه فقط أن اللاعبين سيقاتلون خلال اللقاء.

وعن الغيابات المتوقعة في صفوف الفريق قال المدرب الصربي إن مدافع الفريق مسعود الحمادي ومهاجمه البرازيلي بيدرو حتى قبل يومين كانا يعتبران خارج الحسابات، ولكن الجهاز الطبي للفريق يعمل على إلحاقهما بالمباراة، فيما أكد المدرب أن غياب الهولندي ميخائيل روشفيل كان لمباراتين فقط وسيكون اللاعب موجوداً أمام الشارقة.

من جانبه، أكد إبراهيم سعيد مدافع الظفرة طموح الفارس في تقديم مباراة جيدة أمام فريق قوي ومتصدر ولا يتأثر بالغيابات.