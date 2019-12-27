شباب الأهلي يكسب البطائح 3-2 ويتصدر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أسفرت نتائج مباريات الأسبوع السابع من دوري كرة قدم الصالات عن فوز لافت لدبا الحصن على مستضيفه الظفرة بسباعية نظيفة، وانتصار مثير لشباب الأهلي على ضيفه البطائح 3-2 في أجمل مباريات الموسم الحالي وأكثرها إثارة، وعمق اتحاد كلباء جراح ضيفه الحمرية برباعية نظيفة تبادل تسجيلها دانيل فيليب وفيتور وعبدالله سعيد وحمد حسن.

وانتهت مواجهة خورفكان وضيفه مليحة بالتعادل 3-3، حيث كان مليحة متأخراً 2-صفر ثم قلص الفارق إلى 1-2، وتقدم خورفكان 3-1 وعاد مليحة للمباراة وأدرك التعادل 3-3 قبل النهاية بثماني ثوان عن طريق نجمه محمد علي بولادي.

وبنهاية مباريات الجولة السابعة يعود شباب الأهلي للصدارة عن جدارة برصيد 14 نقطة تاركاً خلفه ثلاثة مطاردين له ومتساوين معاً في محطة 12 نقطة وهي فرق النصر الثاني والبطائح الثالث وخورفكان الرابع.وفي لقاء القمة، قدم نجوم شباب الأهلي والبطائح مباراة رائعة، هي خير وداع لمشهد كرة الصالات في عام 2019، حيث تقدم شباب الأهلي عن طريق فلافيو وأدرك صبري جميل التعادل، ثم أضاف القائد عبدالله الخمري هدف التقدم لشباب الأهلي وأدرك برونو لويسيانو التعادل للبطائح، قبل نهاية المباراة بنصف دقيقة، وأضاف لوكاس الهدف الثالث لشباب الأهلي من ركلة جزاء تراكمية،وأدار المباراة يعقوب الحمادي وياسين المنصوري وعلي حسن وحسن الحمادي، وقيم الحكام عبدالله الشحي عضو اللجنة التنفيذية ومشرف التحكيم في اللعبة.

شهد مباراة شباب الأهلي والبطائح اللواء محمد أحمد المري رئيس شركة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، وحمد سالم بن حمودة رئيس نادي البطائح، والدكتور ماجد سلطان بن سليمان المدير التنفيذي لألعاب شباب الأهلي.

وتفاعل عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية مع المباراة ووجه رسالة للاعبي الفريقين مفادها «يعطيكم العافية وأبارك للفريقين المستوى والأداء العالي والروح الرياضية العالية التي كانت حاضرة في كل تفاصيل المباراة المثيرة والجميلة من بدايتها ولآخر ثانية».

من جهته، قال عمران عبدالله أمين السر العام ومشرف المسابقات: بلاشك أنها المباراة الأجمل والأروع منذ بداية الموسم الحالي، والفريقان يستحقان التهنئة على الأداء والتميز الفني.