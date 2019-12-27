«الشارقة للفروسية» بطل الثقافة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق الشارقة للفروسية بلقب البطولة الثقافية في نسختها ال14، والتي نظمها نادي دبا الحصن تحت شعار «الإمارات بلد التسامح والسلام»، بمشاركة 13 فريقاً تمثل أندية إمارة الشارقة والساحل الشرقي وبعض المؤسسات بمدينة دبا الحصن.

وحل نادي الحمرية في المركز الثاني، ونال مركز شرطة دبا الحصن الشامل المركز الثالث.

وفي الختام قام إبراهيم سعيد بغداد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة دبا الحصن بتتويج الفائزين وتوزيع الشهادات والجوائز المالية على المشاركين بحضور سعيد الريامي، أمين السر العام ورئيس اللجنة الثقافية المجتمعية وعبيد سعيد رئيس اللجنة الرياضية.

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