شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يفقد جبريال حتى نهاية الذهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر كشف نادي الفجيرة عن غياب لاعبه البرازيلي فرناندو جبريال لمدة شهر تقريباً وأن عودته للملاعب ستكون مع انطلاقة مباريات مرحلة إياب دوري الخليج العربي بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا وستبعده عن المباريات الثلاث المتبقية من عمر الذهاب بدءاً بلقاء النصر غداً السبت، ثم عجمان والظفرة. وقام الجهاز الفني للفجيرة بقيادة المدرب الجزائري مجيد بوقرة بالعمل على تجهيز اكثر من لاعب لتعويض جبريال الذي يمثل رمانة الميزان لفريق الذئاب.

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