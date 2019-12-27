الحلواني: مضمار جبل علي يفخر بالعلاقات التاريخية مع هيئة سباق الخيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

أصدر مضمار جبل علي بياناً أكد فيه فخره بالعلاقة التاريخية التي تجمع بينه وهيئة الإمارات لسباق الخيل على مدى سبعة وعشرين عاماً مضت من عمر هذا المضمار العريق.

وأكد المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي أن تلك العلاقة التي أثمرت عن تعاون دائم وبناء في سبيل الارتقاء بمستوى سباقات الخيل بالمضمار الأصفر والذي سعى خلالها هذا المضمار لتلبيه توصيات الهيئة فنياً وإدارياً وتنظيمياً مما انعكس بالتالي على تلبيه طلبات كل من الملاك والمدربين والفرسان.وقال: بعد استلامنا توصيات الهيئة مؤخراً بخصوص سلامة أرضية المضمار عكفنا على دراسة هذه التوصيات مع خبراء محليين ودوليين للوصول إلى أفضل الطرق العلمية السليمة لإعادة المضمار كسابق عهده والذي لا نتذكر أي حادث لخيل أو فارس حدث خلال هذه السنوات الطويلة.

وتابع بقوله: «بدأنا الخطوات العملية لتنفيذ توصيات الهيئة وجبل علي يعلن أنه ملتزم بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل في الماضي والحاضر والمستقبل للحفاظ على سلامة الفرسان والخيول على حد سواء».

وأكد أنه تم وضع خطة عمل لمحاولة الانتهاء من الأعمال بأسرع وقت ممكن لإعادة الحياة للمضمار الأصفر الحبيب على قلوب جماهيره المتعطشة لحضور السباقات المبهرة والتي يتميز بها المضمار العائلي مع التأكيد على الالتزام بتوصيات هيئة الإمارات لسباق الخيل والتأكد أيضاً من سلامة الفرسان والخيول.