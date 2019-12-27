العين مكتمل والوحدة ناقص في «الكلاسيكو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعيد العين خدمات مهاجمه التوغولي لابا كودجو هداف دوري الخليج العربي في مواجهة «الكلاسيكو» غداً أمام الوحدة في ختام الجولة 11 بعد غيابه في المباراتين السابقتين.

وقال العراقي غازي فهد مدرب العين المؤقت إن الفريق لا يتحمل خسارة المزيد من النقاط، وإن أي مباراة قادمة تمثل بالنسبة لهم نهائي كؤوس، مؤكداً ثقته الغالية في لاعبيه وفي قدرتهم على العودة من استاد آل نهيان بالنقاط الثلاث. ومن جهته، أشار الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة إلى غياب الرباعي إسماعيل مطر وحمدان الكمالي للإصابة، وحسين عباس للإيقاف والإسباني كارليتوس بعدما خرج من حسابات «العنابي».

وأمل خيمينيز أن «يظهر فريقنا بنفس الأداء الذي قدمه أمام الجزيرة بالرغم من الخسارة، وأن لا يكون دفاعنا ضعيفاً مثل الأطفال لإعطاء المنافسين الفرصة للتسجيل المجاني للأهداف».