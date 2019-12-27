«بسبب حضور رئيس الأبيض مباراة الإنتاج الحربي رغم الإيقاف» .. خصم 3 نقاط من الزمالك

أكد إيهاب الخطيب، مدير تحرير القسم الرياضي بجريدة "الوطن" ، خلال مقطع فيديو عن خصم ثلاث نقاط من القلعة البيضاء بسبب حضور رئيس الأبيض مباراة الإنتاج الحربي رغم الإيقاف من قبل لجنة الانضباط والأخلاق.
أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم لديها إصرار كبير على خصم 3 نقاط من رصيد الزمالك ببطولة الدوري المصري الموسم الجاري، وذلك بعد التواصل مع العديد من المسؤولين باللجنة الخماسية المعنية بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.
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