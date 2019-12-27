أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، عبد الله السعيد يوافق على الانتقال للزمالك مقابل 15 مليون جنيه
عبد الله السعيد يوافق على الانتقال للزمالك مقابل 15 مليون جنيه
سوبر كورة ينفرد بتوقيع مدرب بيراميدز الجديد وتفاصيل زيارة الإمارات السرية
يكشف سوبر كورة هوية المدير الفني الجديد لبيراميدز، والذي سيخلف الفرنسي سباستيان ديسابر الذي تمت إقالته علي خلفية تراجع النتائج.
الأهلي يناقش عرض الاتحاد السكندري لاستعارة عمار حمدي
يُناقش مسئولو الأهلي عرض نادي الاتحاد السكندري لاستعارة عمار حمدي صانع العاب الفريق بداية من شهر يناير المقبل وحتى نهاية الموسم، في ظل عدم حصول اللاعب على فرصة المشاركة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، والذي تولى المسئولية خلفاً لمارتن لاسارتي الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج.
عامر حسين : نفاد تذاكر مباراة الاتحاد السكندري و الإسماعيلي بالبطولة العربية
أعلن عامر حسين، المسئول عن تنظيم مباراة الاتحاد السكندرى والإسماعيلى فى البطولة العربية، عن نفاد تذاكر مباراة الفريقين فى دور الـ8 للبطولة العربية والتى تجمع الفريقين فى السادسة مساء السبت المقبل باستاد الإسكندرية.
الزمالك يشترى أحذية جديدة للاعبين قبل مواجهة زيسكو الزامبي
محمد أبو جبل أساسيا في مباراة الزمالك وزيسكو ينايتد
استقر الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، علي الاستمرار في الدفع بالحارس محمد أبو جبل في التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد المقرر اقامتها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام علي استاد ليفي موانا واسا في زامبيا.
مدرب الأهلى يطير إلى ألمانيا لقضاء معايشة فى بايرن ميونخ
يطير المغربي شعيب سيكوك محلل الأداء بالجهاز الفني لفريق الأهلي إلي ألمانيا لقضاء فترة معايشة في نادي بايرن ميونخ ، عقب الحصول على إذن من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة .
تعرف على أسماء حكام مباراة الزمالك و زيسكو بدوري أبطال أفريقيا
اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " أسماء حكام مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا ، ويدير المباراة طاقم تحكيم من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع ومراقب الحكام من جنوب إفريقيا وهو عبدالباسط إبراهيم.
رمضان صبحي يخضع لأشعة سونار لتحديد موعد عودته للأهلي
يؤدى رمضان صبحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج علاج طبيعي لمدة 12 يوماً قادمة للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية، وينتهي رمضان صبحي من برنامج العلاج الطبيعي بعد 12 يوما يبدأ بعدها برنامجه التأهيلي، على أن يجري اللاعب أشعة سونار جديدة على العضلة الخلفية بعد أسبوعين للاطمئنان على حالته.
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