أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، عبد الله السعيد يوافق على الانتقال للزمالك مقابل 15 مليون جنيه

عبد الله السعيد يوافق على الانتقال للزمالك مقابل 15 مليون جنيه

وافق عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، على الانضمام لنادى الزمالك فى شهر يناير المقبل مقابل 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد ، وهو أعلى عقد للاعبين المحليين فى الزمالك حيث يتقاضى طارق حامد لاعب وسط الأبيض نفس القيمة وفقا لعقده الجديد الذى تم إبرامه مؤخرا.

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