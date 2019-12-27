شكرا لقرائتكم خبر عن 600 ألف جنيه تشعل الصراع.. سوبر كورة يكشف تفاصيل خناقة القطبين على مهاجم المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعلت صفقة انتقال محمد توكل صانع ألعاب وهداف الفريق الكروي الأول بنادي المنصورة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بعدما تلقى اللاعب عرضاً رسميا من القلعة الحمراء، الذى عرض مسئولوه تقاضى اللاعب 600 ألف جنيه في الموسم الواحد فيما بدأ مسئولو الزمالك مباحثات مع نبيل أبوزيد وكيل اللاعبين لتقديم عرض أكبر بعد توقف عرض القلعة البيضاء عند نصف مليون جنيه.

وتلقي اللاعب صاحب الـ18 عاماً قد أيضا في الأيام الماضية عده عروض رسمية من أنديه الإسماعيلي وسموحه والمصري وحرس الحدود والجونة بخلاف الثالوث الأهلي والزمالك وبيراميدز

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ويأمل مسئولو الأبيض إتمام الصفقة لصالحهم بعدما وقع اللاعب على عقود الرغبة لوكيليه باللعب للزمالك واستغلال العلافة الطيبة التي تربط ناديي الزمالك والمنصورة في حسم الصفقة وتغيير وجهتها عن الأهلى.