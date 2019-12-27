شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي مرشوح ينضم للمقاصة غدا تمهيدا لقيده في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل الناشئ المغربي خالد مرشوح للقاهرة غدا للانضمام لتدريبات فريق مصر للمقاصة، تمهيدا لقيده في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، حيث يحق لفريق مصر للمقاصة قيد لاعبين ناشئين فقط نتيجة عدم وجود مكان شاغر في قائمة الفريق الأول واستنفذ الفريق الاستبدالات الخمسة في الانتقالات الصيفية الماضية.

وخضع الناشئ المغربي لاختبارات في صفوف فريق مصر للمقاصة في شهر نوفمبر الماضي، ولقي قبول الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة ، وسافر اللاعب الي بلاده لانهاء متعلقاته الشخصية، علي أن يعود غدا، وينضم لتدريبات المقاصة غدا أيضا.

ويلعب المغربي خالد مرشوح في مركز الوسط المدافع وهو المركز الذي يعاني منه الفريق حاليا عقب إصابة محمد توني بقطع في الرباط الصليبي، ويري الجهاز الفني للفريق ، أن ضم الناشئ المغربي سيكون حل بديل في حالة تمسك اتحاد الكرة برفض فتح الاستبدال مرة اخري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستعد فريق مصر للمقاصة لمباراة الأهلي المقرر لها الأربعاء 1 يناير المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، ويحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 14 برصيد 9 نقاط من 10 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 مباريات.

Advertisements

وتعادل فريق المقاصة في اخر مباراتين له بالدوري امام كل من طنطا واف سي مصر في الجولتين التاسعة والعاشرة بالدوري.

ويعاني فريق المقاصة من غياب لاعب الوسط المدافع محمد توني حتي نهاية الموسم بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، ويؤدي حاليا برنامج تأهيلي مكثف عقب اجراءه الجراحة منذ فترة بسيطة.

من ناحية أخرى يدرس الجهاز الفنى لفريق مصر للمقاصة رفع عقوبة الخصم التى وقعتها إدارة النادى برئاسة اللواء محمد عبد السلام على لاعبى الفريق، عقب الهزيمة من الاتحاد السكندرى فى الأسبوع الثامن بالدورى.

كان مجلس إدارة نادى مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام قد قرر خصم 5% من مستحقات جميع اللاعبين بعد الهزيمة أمام الاتحاد السكندرى، وإيقاف مستحقات جميع اللاعبين لأجل غير مسمى بسبب النتائج السلبية التى حققها الفريق مؤخرًا.