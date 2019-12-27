7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، رمضان صبحي يخضع لأشعة سونار لتحديد موعد عودته للأهلي ، و عبدالله السعيد يوافق علي الانتقال لنادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية ، مقابل الحصول على 15 مليون جنيه سنويا.
عبد الله السعيد يوافق على الانتقال للزمالك مقابل 15 مليون جنيه
الأهلي يناقش عرض الاتحاد السكندري لاستعارة عمار حمدي
يُناقش مسئولو الأهلي عرض نادي الاتحاد السكندري لاستعارة عمار حمدي صانع العاب الفريق بداية من شهر يناير المقبل وحتى نهاية الموسم، في ظل عدم حصول اللاعب على فرصة المشاركة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، والذي تولى المسئولية خلفاً لمارتن لاسارتي الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج.
الزمالك يشترى أحذية جديدة للاعبين قبل مواجهة زيسكو الزامبي
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