اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الخميس 26 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، رمضان صبحي يخضع لأشعة سونار لتحديد موعد عودته للأهلي ، و عبدالله السعيد يوافق علي الانتقال لنادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية ، مقابل الحصول على 15 مليون جنيه سنويا.

عبد الله السعيد يوافق على الانتقال للزمالك مقابل 15 مليون جنيه

وافق عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، على الانضمام لنادى الزمالك فى شهر يناير المقبل مقابل 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد ، وهو أعلى عقد للاعبين المحليين فى الزمالك حيث يتقاضى طارق حامد لاعب وسط الأبيض نفس القيمة وفقا لعقده الجديد الذى تم إبرامه مؤخرا.

 

عبد الله السعيد يوافق على الانتقال للزمالك مقابل 15 مليون جنيه

 

الأهلي يناقش عرض الاتحاد السكندري لاستعارة عمار حمدي

يُناقش مسئولو الأهلي عرض نادي الاتحاد السكندري لاستعارة عمار حمدي صانع العاب الفريق بداية من شهر يناير المقبل وحتى نهاية الموسم، في ظل عدم حصول اللاعب على فرصة المشاركة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، والذي تولى المسئولية خلفاً لمارتن لاسارتي الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج.

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الأهلي يناقش عرض الاتحاد السكندري لاستعارة عمار حمدي

 

الزمالك يشترى أحذية جديدة للاعبين قبل مواجهة زيسكو الزامبي

قام مسئولو بعثة الزمالك بشراء أحذية جديدة للاعبى الأبيض، بعدما فقدت البعثة حقيبة الأحذية الخاصة باللاعبين خلال رحلة السفر من أثيوبيا إلى زامبيا، حيث حرص مسئولى البعثة على شراء أحذية جديدة للاعبين من أجل خوض مران الفريق اليوم بزامبيا استعدادا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثالثة من عصر السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

 

الزمالك يشترى أحذية جديدة للاعبين قبل مواجهة زيسكو الزامبي

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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