شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلي: محمود الخطيب يخضع لعملية جديدة فى فرنسا نهاية يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قناة الأهلي خلال برنامج ملك و كتابة ، أن محمود الخطيب رئيس النادي سيتوجه إلى باريس يوم 25 يناير من الشهر المقبل ، للخضوع لفحوصات طبية مرة أخري لمعرفة مدى تحسن حالته عقب الإنتهاء من البرنامج الطبيعي وفي حالة التأكد من عدم تحسن حالة الخطيب الصحية ، سيخضع لعملية منظار بسيطة في فرنسا".

يخضع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لبرنامج علاج طبيعي ومائي في القاهرة لمدة 20 يوم، عقب عودته من باريس يوم الثلاثاء الماضي.

كان الخطيب وصل القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، قادمًا من فرنسا بعد رحلة علاجية استمرت أسبوعين، خضع على أثرها لبرنامج علاج طبيعي بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى العاصمة الفرنسية باريس، للتخلص من آلام الظهر التى تنتابه بين الحين والآخر.

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