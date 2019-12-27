شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب طنطا: استقرار حالة مهاجم الأهلي و أشعة غدا للاطمئنان عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا استقرار حالة المهاجم هشام شعبان عقب الإصابة بارتجاج فى المخ التى تعرض لها خلال تدريب اليوم ضمن الاستعدادات لمباراة أف سى مصر فى بطولة الدورى المصرى ، حيث جاءت إصابة هشام شعبان بارتجاج فى المخ نتيجة اصطدام رأسه بكرة قوية أثناء التدريبات وجاءت الاسعافات الأولية للمهاجم هشام شعبان ثم تم نقلة الى وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة القريبة من مقر التدريب .

وأوضح أيمن المزين خلال تصريحات لليوم السابع أن هشام شعبان سوف يبقى بالعناية المركز لمدة 24 ساعة على أن يتم عمل أشعة للوقوف على حالة اللاعب غدا الجمعة.

ويتواجد أكثر من لاعب و مسئول بنادي طنطا برفقة اللاعب فى إحدي المستشفيات الخاصة للإطمئنان على هشام شعبان

وشارك هشام شعبان فى مباراة فريقه أمام أسوان والتى أنتهت بتعادل الفريقين بنتيجة هدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى والتى أقيمت على ستاد طنطا الرياضى .

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أحرز محمد الصباحى هدف التقدم لأسوان فى الدقيقة 37 من عمر المباراة، ونجح محمد ماجد أونش فى إحراز هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 55، ثم أعاد محمد الصباحى التقدم لأسوان بالهدف الثانى فى الدقيقة 60، وسجل عبد الرحمن الدح هدف التعادل لأسوان من ضربة جزاء فى الدقيقة 75.

يسعى مسئولو طنطا بالإتفاق مع الجهاز الفنى بقيادة أيمن المزين على دعم مركزى المهاجم والجناح الأيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة .

ويلاقى فريق أف سى مصر نظيرة طنطا ضمن مباريات الجولة الحادى عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الاثنين 30 ديسمبر من الشهر الجارى على ستاد الكلية الحربية .

ويحتل فريق طنطا المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط بينما ياتى فريق أف سى مصر بالمركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط .