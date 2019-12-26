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رأسية فيرمينيو تعطي التقدم لـ ليفربول على ليستر سيتي

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الخميس 26 ديسمبر 2019

انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول الذي جمع بين فريقي ليستر سيتي وليفربول، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب كينج باور ستاديوم، بتقدم الليفر بهدف نظيف.

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سجّل البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم فريق ليفربول، الهدف الأول لفريقه في شباك فريق ليستر سيتي.

وجاء الهدف في الدقيقة 32، من قبل روبيرتو فيرمينيو، بعد عرضية رائعة من الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، حولها فيرمينو برأسه لداخل الشباك.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني مع وجود مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد من الجولة الماضية.

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