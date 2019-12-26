شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقدم المدير الفني الجديد في مؤتمر صحفي غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقدم نادي بيراميدز مديره الفني الجديد لفريق الكرة، في مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، بعد إتمام الاتفاق مع المدرب مؤخرا من قبل مجلس الإدارة.
وسيعقد المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي للنادي، مؤتمرا صحفيا في الخامسة من مساء الجمعة، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، بحضور المدير الرياضي للنادي، والمدير الفني الجديد الذي سيتم الكشف عنه خلال المؤتمر.
وأتمت إدارة النادي اتفاقها مع المدير الفني الجديد، الذي سيكون اسمًا كبيرًا يليق بمكانة نادي بيراميدز وأهدافه وتطلعاته للمنافسة لحصد كل البطولات التي يشارك بها.
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