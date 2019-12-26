شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتحدى نوّة الفيضة الصغرى استعداداً لـ«الإسماعيلى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وسط أجواء ممطرة وشديدة البرودة تزامنًا مع نوة الفيضة الصغرى التى تجتاح الإسكندرية ومحافظات الوجه البحرى حاليا اختتم الفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى استعداداته لمواجهة الإسماعيلى فى إطار منافسات دور الثمانية للبطولة العربية على كأس محمد السادس، والتى تقام غداً السبت فى السابعة والنصف مساء على استاد الإسكندرية.

وتسببت الأجواء الممطرة فى قيام الجهاز الفنى للاتحاد بقيادة طلعت يوسف بالتفكير فى عدة بدائل للاستعداد للمباراة ومنها الصالات فى ظل صعوبة المران على ملعب الفريق بسموحة، وشهدت الساعات الماضية قيام الجهاز الفنى بمشاهدة مباراة المقاولون العرب والإسماعيلى التى أقيمت على استاد أحمد عثمان مؤخرا فى إطار منافسات الدورى، وانتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين نظيفين لدراسة مواطن القوة والضعف بفريق الإسماعيلى فى الوقت الذى شهدت فيه التدريبات حماسا كبيرا من لاعبى الاتحاد.

فيما اقترب خالد قمر من التشكيلة الأساسية للفريق مرة أخرى بعد ظهوره بمستوى متميز فى التدريبات الأخيرة.