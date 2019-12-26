شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعلن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو بدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام مضيفه زيسكو الزامبي، المقرر لها، السبت المقبل، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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ويدير المباراة طاقم تحكيم من موريشيوس، مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك، مساعدين، وباتريك ميلازار، الحكم الرابع، ومراقب الحكام من جنوب أفريقيا، وهو عبدالباسط إبراهيم.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في العاشرة صباح غد الجمعة، بحضور الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأبيض.

بينما يعقد الاجتماع الفني للمباراة في الخامسة عصرًا باستاد ليفي موانا واسا بحضور الثلاثي هانى زادة، عضو المجلس، رئيس البعثة، وأيمن حافظ، المنسق العام، وأحمد زاهر، المدير الإداري للفريق.