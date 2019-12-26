شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك على رادار باريس سان جيرمان في «الميركاتو» الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير فرنسي، نشر على موقع «le10sport»، مساء أمس الأول، أن فريق باريس سان جيرمان، عملاق فرنسا، يحاول خطف المدافع الهولندي المميز، فان دايك، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم الخطوط الخلفية للفريق الفرنسي تمهيدا لتعويض قائده البرازيلي، تياجو سيلفا، الذي ينتهى تعاقده بشكل رسمي نهاية الموسم الكروي الجاري 2019/2020.

وأشار التقرير الفرنسي إلى أن إدارة باريس سان جيرمان وضعت عدة أسماء بديلة لتدعيم الخط الخلفي حال فشل التعاقد مع العملاق الهولندي فان دايك، صخرة ليفربول الإنجليزي، على أن يتم فتح خط من الاتصالات مع كوليبالي مدافع نابولي، وسكرينيار، صخرة إنتر ميلان.

وخرج تياجو سيلفا، خلال الأيام القليلة الماضية عن صمته، وأكد لإدارة ناديه أنه قادر على العطاء خلال المواسم المقبلة، رغم تخطيه سن الـ35 بفضل لياقته البدنية القوية وتكوينه الجسماني القوي وخبراته الدولية التي يمتلكها وتجعله موزعا لمجهوده بشكل صحيح وسليم خلال اللقاءات.