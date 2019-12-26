شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشاهد تلخص أزمة فقدان أحذية لاعبى الزمالك واستعادتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسلمت بعثة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، الشنط المفقودة وشنطة أحذية لاعبى الفريق الكروى الأول، التى تسببت الخطوط الإثيوبية فى مطار أديس أبابا فى عدم شحنها على متن الطائرة التى أقلت الفريق من أديس أبابا إلى مدينة ندولا الزامبية، مقر إقامة بعثة الأبيض، استعدادا لمباراته أمام زيسكو غدا. ورصدت «المصرى اليوم»، فى تقريرها التالى 7 مشاهد لأزمة فقدان الشنط وأحذية الفريق.

1- تعطل الطائرة فى أديس أبابا

تعرضت طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، التى أقلت بعثة الأبيض لمطار ندولا، لعطل فنى مفاجئ قبل تحركها من أديس أبابا، استلزم تأخر إقلاع الطائرة لمدة ساعتين، وترددت أنباء عن قيام شركة الطيران بإفراغ مخزن الحقائب وإعادتها مرة ثانية بعد إصلاح العطل.

2- أزمة فى مطار ندولا

اكتشفت بعثة الفريق والجهاز الإدارى وعمال غرف الملابس فقد بعض الحقائب، وفى مقدمتها شنطة أحذية اللاعبين بالفريق الأول فى مطار أديس أبابا، بسبب عدم شحنها مع باقى شنط البعثة.

3- تحرير محضر فقد أمتعة

بعد اكتشاف الأمر وتسلم الجهاز الإدارى لكافة الشنط باستثناء شنطة الأحذية و5 شنط أخرى اضطر هانى زادة، عضو المجلس، ورئيس البعثة، لتحرير محضر فقد فى مطار ندولا وفقا للبروتوكول المعمول به فى ،وتم التأكد من وجود الشنط فى أديس أبابا، وحصلت البعثة على وعد بشحنها فى أول رحلة لمطار ندولا.

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4- المران بأحذية اللاعبين الأساسية

أدى لاعبو الفريق الكروى الأول مرانهم الأول عصر الأربعاء بالملعب الفرعى بشكل طبيعى، حيث لم يؤثر تأخر وصول شنطة الأحذية على المران.

5- الاستعانة بالقاهرة ومرتضى يعرض شراء أحذية

وتحسبا لأى ظروف طارئة أجرى مسؤولو الزمالك اتصالات بالقاهرة، وتم تكليف أحد الإداريين بالحجز والسفر إلى زامبيا برفقته حقيبة الأحذية الاحتياطية لتفادى أى أمور طارئة أو تأخير لدى الخطوط الإثيوبية، كما قام مرتضى منصور، رئيس النادى، بالاتصال برئيس البعثة وكلفه بشراء أحذية جديدة من زامبيا لجميع اللاعبين، مهما كلف الأمر إذا استلزم الأمر ذلك.

6- الخطوط الإثيوبية تنقذ الموقف

تلقت إدارة بعثة الزمالك فى زامبيا إخطارا رسميا من مسؤولى شركة الخطوط الجوية الإثيوبية بتأكيد وصول شحنة الحقائب المفقودة فى مطار أديس أبابا إلى مقر إقامة البعثة فى فندق بروتيا ماريوت، فى زامبيا، فجر اليوم الجمعة.

7- وصول الأحذية وانتهاء الأزمة

فى النهاية وصلت حقائب البعثة المفقودة إلى مطار ندولا مع أول رحلة للخطوط الإثيوبية، وتوجه الجهاز الإدارى لمطار وتسلم الحقائب لتنتهى القصة على اكتمال حقائب الفريق وأدى اللاعبون مرانهم اليوم بأحذيتهم.