شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. صلاح وماني يقودان هجوم ليفربول أمام ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 أنس عبد الغني أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ليستر سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كينج باور ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : اليسون. خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون. خط الوسط : هيندرسون - نابي كيتا - فينالدوم. Advertisements خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينيو. بينما جاءت التشكيلة الأساسية لفريق ليستر سيتي :- حراسة المرمى:شمايكل. خط الدفاع: ريكاردو بيريرا - تشيلويل - سيونشو - ايفينز. خط الوسط: نديدي - تيليمانياس - جيمس ماديسون - ايوزي بيريز - برايت. خط الهجوم: جيمي فاردي ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني مع وجود مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد من الجولة الماضية.

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