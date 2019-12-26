عباقرة الشطرنج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل الاتحاد الدولي للشطرنج من فعاليات بطولة الملك سلمان للشطرنج التي بدأت مبارياتها التنافسية في العاصمة الروسية موسكو أمس بحضور 326 لاعبا من 52 دولة، يتقدمهم بطل العالم أوليج بيرفاكوف، وكوكبة من أبرز عباقرة اللعبة في شتى أنحاء المعمورة.



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