شكرا لقرائتكم تفاصيل المؤتمر الصحفى للإعلان عن فوز مصر بأول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حضر المؤتمر الصحفي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الآجتماعي والمهندس أيمن عبد الوهاب رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا و تشارلز نيامبي الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص لمنطقة أفريقيا ، الفنان حسين فهمى سفير الأولمبياد الخاص الدولى والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري وماهر العدوي نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية ومشاركة متميزة من اللاعب إبراهيم الخولي واللاعبة مريم عادل من الأولمبياد الخاص المصري وبمشاركة عدد من السادة الصحفيين والاعلاميين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المختلفة .

آعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي خلال كلمته عن فوز مصر بتنظيم أول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص والتي ستقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد "صبحي" عن أنه كان يحلم منذ ذلك الحين، بتنظيم مثل هذا الحدث في مصر، وهو ما تحقق الآن متمنيا تنظيم بطولة مميزة من الافتتاح وحتى الختام، لأن مصر دوما قادرة على تنظيم كبرى البطولات في أفريقيا.

فيما عبرت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي عن سعادتها بفوز مصر بتلك الألعاب الهامة والتي تتزامن مع رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي ، وأكدت علي أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي آهتمام كبير بملف ذوي الإعاقة بمصر ، متمنيه أن يكون هناك تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي خلال الفترة المقبلة لخدمة ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع .

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من جانبه أكد المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي أن رعاية الرئيس السيسى لأول ألعاب افريقيا للاولمبياد الخاص رسالة آنسانية للعالم أجمع ، معبرا عن عظيم سعادته بأن أول ألعاب أفريقية سوف تقام على أرض مصر والتى شهدت أيضا أول ألعاب إقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 1999.

فيما قال تشارلز نيامبي الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص لأفريقيا " أنا فى سعادة غامرة لإقامة أول ألعاب افريقية على ارض أقدم حضارة انسانية ، وسرد قصة لاعب أفريقي كان يعاني من العزلة والتهميش في معسكرات اللاجئين إلي أن دخل عالم الأولمبياد الخاص وتغيرت حياته للأفضل .

فيما خطفا الأنظار خلال المؤتمر لاعبى الأولمبياد الخاص الفارسة مريم عادل واللاعب ابراهيم الخولى فقد بهر الحضور ما قالاه .

يذكر أن مصر ستستضيف أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في أربعة رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوي خلال الفترة من 23 حتي 31 يناير 2019 .