شكرا لقرائتكم إصابة مهاجم طنطا بارتجاج فى "المخ" قبل مواجهة نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض هشام شعبان مهاجم الاهلى والمعار الى نادى طنطا لمدة موسم للإصابة بإرتجاج فى المخ نتيجة اصطدام رأسه بكرة قوية أثناء التدريبات أستعدادا لمباراة نادى مصر فى بطولة الدورى المصرى ، وجاءت الاسعافات الأولية للمهاجم هشام شعبان ثم تم نقلة الى وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة القريبة من مقر التدريب .

ويتواجد أكثر من لاعب و مسئول بنادي طنطا برفقة اللاعب فى إحدي المستشفيات الخاصة للإطمئنان على هشام شعبان..

وشارك هشام شعبان فى مباراة فريقه أمام أسوان والتى أنتهت بتعادل الفريقين بنتيجة هدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى والتى أقيمت على ستاد طنطا الرياضى .

أحرز محمد الصباحى هدف التقدم لأسوان فى الدقيقة 37 من عمر المباراة، ونجح محمد ماجد أونش فى إحراز هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 55، ثم أعاد محمد الصباحى التقدم لأسوان بالهدف الثانى فى الدقيقة 60، وسجل عبد الرحمن الدح هدف التعادل لأسوان من ضربة جزاء فى الدقيقة 75.

Advertisements

ويعانى أيمن المزين فى مركز رأس الحربة الصريح خلال مباريات بطولة الدورى المصرى و التى يسعى الى دعمه خلال فترة الأنتقالات الشتوية القادمة عقب خساراة العديد من النقاط بسبب أهدار الفرص المحققة للتهديف .

يسعى مسئولو طنطا بالإتفاق مع الجهاز الفنى بقيادة أيمن المزين على دعم مركزى المهاجم والجناح الأيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة .

ويلاقى فريق أف سى مصر نظيرة طنطا ضمن مباريات الجولة الحادى عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الاثنين 30 ديسمبر من الشهر الجارى على ستاد الكلية الحربية .

ويحتل فريق طنطا المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط بينما ياتى فريق أف سى مصر بالمركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط .