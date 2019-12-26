شكرا لقرائتكم حارس الأهلى السابق: الزمالك بيوزع نقط على الأندية وفايلر مدرب طموح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد فوزى حارس مرمى الأهلى السابق أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء نجح فى عودة ثقة الجمهور مرة أخرى بعد الأداء الرائع الذى يقدمه اللاعبين فى بطولة الدورى المصرى و بطولة دورى أبطال أفريقيا .

أوضح فوزى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " أن السويسرى رينيه فايلر لا يمتلك السيرة الذاتية القوية و لكن لديه الطموح والرغبة فى تحقيق الذات وهذا عكس المدربين الكبار الذين قاموا بتدريب القلعة الحمراء ولم يقدموا شى وإعطاء الفرصة لجميع اللاعبين والمساواة بينهم .

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ويستعد فريق الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي مساء السبت المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وبلاتنيوم بطل زيمبابوي في حضور 10 الاف متفرج، وتعد شركة تذكرتي هي المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمي للشركة، في الوقت الذي حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلي الثلاثة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

وعلق حارس الاهلى السابق على أداء فريق الزمالك فى بطولة الدورى المصرى قائلا " الزمالك ماشى بيوزع نقاط على الأندية " ، مضيفا ، الأبيض يواصل مسلسل نزيف النقاط في الموسم الحالي للدوري المصري لكرة القدم،حيث تعادل مع مضيفه الإنتاج الحربي سلبيًا في الجولة العاشرة للمسابقة المحلية ومن قبلها التعادل مع سموحه و الهزيمة أمام طلائع الجيش 2 / 3 .

وأشار أحمد فوزى أن لاعبى الزمالك لديهم دور كبير فى تلك المرحلة وأنه يرى أنهم ليس لديهم الرغبة فى الفوز وأظهار الامكانيات الحقيقة لديهم وعلى رأسهم التونسى فرجانى ساسى الذى لم يقدم المستوى المطلوب خلال هذا الموسم .