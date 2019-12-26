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الأخضر الأولمبي يواجه الأردن ودياً في معسكر ماليزيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يوم الجمعة مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي بماليزيا والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويلاقي "الأخضر" منتخب الأردن في الرابعة مساءً بتوقيت ماليزيا (الحادية عشر صباحًا بتوقيت )، على ملعب شاه علم بمدينة كوالالمبور.

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وأدى لاعبو المنتخب مساء الخميس حصتهم التدريبية على ملعب شاه علم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والذي عمد إلى تطبيق مناورة تكتيكية دفاعية على كامل مساحة الملعب.

من جهة أخرى، واصل لاعب خط الوسط أيمن الخليف برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي للمنتخب.

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.

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