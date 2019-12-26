جوفينكو ينقذ الهلال من الخسارة أمام الحزم









اسماء السيد - أنقذ المهاجم الإيطالي سيباستيان جوفينكو فريقه الهلال من الخسارة أمام مضيفه الحزم بإدراكه التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع الخميس في الرس في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وكان الحزم في طريقه إلى الفوز على بطل مسابقة دوري أبطال آسيا ورابع كأس العالم للأندية عندما تقدم بهدف لمنصور حمزي (53)، لكن جوفينكو أدرك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وكانت المباراة الأولى للهلال منذ قرابة شهرين وتحديدا 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما سقط في فخ التعادل أمام مضيفه الفتح 2-2، إذ تفرغ بعدها لخوض إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا (توج على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني) ومباريات مسابقة كأس الملك والمشاركة في كأس العالم للأندية في الدوحة.

وهي المباراة الثالثة تواليا التي يفشل فيها الهلال في تحقيق الفوز في الدوري حيث كسب نقطتين فقط خلالها، فصعد إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 21 نقطة مع ثلاث مباريات مؤجلة، مقابل 15 نقطة للحزم الحادي عشر.

وسيطر الهلال على مجريات الشوط الأول لكن هجماته لم تشكل أي خطورة على مرمى الحزم، حتى سدد جوفينكو كرة من حافة المنطقة مرت بجوار القائم (38) وأخرى لهتان باهبري من داخل المنطقة أمسكها حارس المرمى الجزائري مليك عسلة ببراعة (41).

وتهيأت فرصة للحزم عندما انطلق السويدي كارلوس ستراندبرغ بكرة على الطرف الأيسر وسددها بجانب القائم (45).

وكاد الهلال أن يخطف هدفا في الوقت بدل الضائع بتسديدة لجوفينكو مرت بجوار القائم.

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وفي الشوط الثاني، لاحت فرصة محققة للحزم عندما انفرد ستراندبرغ وسدد فوق العارضة (52) ولكن زميله منصور حمزي عوض ومنح التقدم للحزم بتسديدة قوية ارتطمت باحد المدافعين وخدعت الحارس المعيوف (53).

وكاد الهلال أن يدرك التعادل بعد دقيقتين بتسديدة لباهبري تصدى لها عسلة وتهيأت أمام السوري عمر خربين الذي لعبها فوق العارضة (56). وسدد البديل ذعار العتيبي كرة قوية أبعدها عسلة الى ركنية (81)، وأخرى من ركلة حرة مباشرة لجوفينكو مرت بجوار القائم (83)، قبل أن ينجح الدولي الإيطالي السابق في إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عندما استغل كرة مرتدة من الدفاع وسددها قوية على يسار عسلة.

وفي مباراة ثانية، واصل الرائد انتصاراته وحقق فوزه الرابع توالياً بعدما تغلب على العدالة بهدف سجله الكاميروني أرنو دجوم بضربة رأسية في الدقيقة 17 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وصعد الرائد الى المركز الثالث مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، بينما بقي العدالة في المركز الرابع عشر مؤقتا برصيد ثماني نقاط.

ملخص أهداف مباراة الحزم والهلال:

ملخص أهداف مباراة الرائد والعدالة: