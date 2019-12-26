أبطال الدوريات الأوروبية يتقاضون أعلى معدلات الرواتب السنوية









اسماء السيد - أكد تقرير إحصائي بأن الأندية الإسبانية تتصدر الرواتب السنوية على مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال منافسات الموسم الجاري (2019-2020) .

وكان التقرير قد أشار بأن الأندية الإسبانية جاءت في المركز الأول ، يليها الأندية الإيطالية ثم الأندية الإنكليزية ثم الأندية الفرنسية و أخيراً الأندية الألمانية.

وبحسب ما نشره موقع "سبورتينغ انتليجونس" فإن الأندية التي حققت الدوريات في بلادها ، هي التي تمنح لاعبيها اعلى الرواتب السنوية .

إسبانيا

تصدر نادي برشلونة قائمة الترتيب محلياً وقارياً، إذ ان معدل رواتب لاعبيه يتجاوز تسعة ملايين جنيه استرليني ، يليه ريال مدريد بثمانية ملايين جنيه استرليني ثم اتلتيكو مدريد بخمسة ملايين جنيه استرليني ، اما أدنى هذه المعدلات فيعود للاعبي نادي اوساسونا بنحو 360 الف جنيه استرليني.

إنكلترا

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سيطر لاعبي مانشستر سيتي على قائمة اعلى معدل للرواتب السنوية بقيمة تبلغ سبعة ملايين جنية استرليني ، يليه مانشستر يونايتد بستة ملايين جنية استرليني ، ثم ليفربول بخمسة ملايين جنيه استرليني ، اما ادنى معدل للرواتب فيعود لنادي شفيلد يونايتد بنحو 700 الف جنيه استرليني.

إيطاليا

يعود اعلى معدل للرواتب يعود للاعبي نادي يوفنتوس (بطل الدوري المحلي منذ العام 2012) حيث يتقاضون ثمانية ملايين جنيه استرليني ، يليهم لاعبي أندية روما و إنتر ميلان و نابولي بنحو ثلاثة ملايين جنية استرليني ، أما ادنى معدلات الرواتب فهي لنادي بريشيا بـ 464 الف جنيه استرليني.

فرنسا

تصدر باريس سان جيرمان ترتيب معدلات الرواتب بسبعة ملايين جنيه استرليني ، يليه نادي موناكو بمليوني جنية استرليني ، فيما منح نادي نيم لاعبيه اقل معدلات الرواتب بنحو 200 الف جنية استرليني.

ألمانيا

فرض نادي بايرن ميونيخ (حامل اللقب في اخر سبعة مواسم ) المعدلات الاعلى للرواتب السنوية بنحو ستة ملايين جنيه استرليني ، يليه لاعبي نادي بروسيا دورتموند بنحو اربعة ملايين جنيه استرليني، بينما كان ادنى الرواتب من نصيب لاعبي نادي بادربورن بنحو 300 الف جنيه استرليني.