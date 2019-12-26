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تدريبات منفردة للحراس الأربعة للأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم بدورى الأبطال

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واصل الأهلى تدريباته اليومية في إطار الاستعداد لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى ضمن مباريات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر اقامتها إقامتها السبت على استاد السلام.

وقد قرر الأهلي أن يخوض رباعى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ضمن تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، وقد ضمت تدريبات الحراس على فقرات الخاصة بالتصويب والكرات العرضية، بينما خاض لاعبي الفريق مرانهم على ملعب التتش، ويختتم الأهلى استعداداته لمواجهة بطل زيمبابوى غدا قبل إعلان القائمة والتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت.

الجدير بالذكر أن الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندرى باللقاء المقام بينهم  يوم الاثنين الماضى والذي انتهي بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

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