شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد مساء الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
وسيعقد ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي مؤتمرا صحفيا في الخامسة من مساء الجمعة بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، بحضور المدير الرياضي للنادي، والمدير الفني الجديد الذي سيتم الكشف عنه خلال المؤتمر.
وأتمت إدارة النادي اتفاقها مع المدير الفني الجديد، البلجبكى مارك فيلموتس لتحقيق أهداف الفريق وتطلعاته للمنافسة لحصد كل البطولات التي يشارك بها ، خلفاً للفرنسي ديسابر الذى تم إنهاء تعاقده مع بيراميدز بالتراضي.
وسيكون متاحا أمام وسائل الإعلام حضور المؤتمر الصحفي والربع ساعة الأولى من التدريب الأول للمدرب مع فريق الكرة في ملعب الدفاع الجوي.
وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 16 محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 6 ويقع فى المركز الأخير بالجدول بعد أن لعب 10 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفًا.
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