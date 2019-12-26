شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد مساء الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم نادي بيراميدز مديره الفني الجديد لفريق الكرة، في مؤتمر صحفي غدا، الجمعة، بعد إتمام الاتفاق مع المدرب مؤخرا من قبل مجلس الإدارة.

وسيعقد ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي مؤتمرا صحفيا في الخامسة من مساء الجمعة بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، بحضور المدير الرياضي للنادي، والمدير الفني الجديد الذي سيتم الكشف عنه خلال المؤتمر.

وأتمت إدارة النادي اتفاقها مع المدير الفني الجديد، البلجبكى مارك فيلموتس لتحقيق أهداف الفريق وتطلعاته للمنافسة لحصد كل البطولات التي يشارك بها ، خلفاً للفرنسي ديسابر الذى تم إنهاء تعاقده مع بيراميدز بالتراضي.

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وسيكون متاحا أمام وسائل الإعلام حضور المؤتمر الصحفي والربع ساعة الأولى من التدريب الأول للمدرب مع فريق الكرة في ملعب الدفاع الجوي.