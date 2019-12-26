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بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد مساء الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم نادي بيراميدز مديره الفني الجديد لفريق الكرة، في مؤتمر صحفي غدا، الجمعة، بعد إتمام الاتفاق مع المدرب مؤخرا من قبل مجلس الإدارة.

 

وسيعقد ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي مؤتمرا صحفيا في الخامسة من مساء الجمعة بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، بحضور المدير الرياضي للنادي، والمدير الفني الجديد الذي سيتم الكشف عنه خلال المؤتمر.

 

وأتمت إدارة النادي اتفاقها مع المدير الفني الجديد، البلجبكى مارك فيلموتس لتحقيق أهداف الفريق وتطلعاته للمنافسة لحصد كل البطولات التي يشارك بها ، خلفاً للفرنسي ديسابر الذى تم إنهاء تعاقده مع بيراميدز بالتراضي.

 

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وسيكون متاحا أمام وسائل الإعلام حضور المؤتمر الصحفي والربع ساعة الأولى من التدريب الأول للمدرب مع فريق الكرة في ملعب الدفاع الجوي.

 

وحقق فريق بيراميدز تحت قيادة عبد العزيزعبد الشافى "زيزو" الفوز على نظيره وادى دجلة بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، و أحرز عبد الله السعيد هدف فوز بيراميدز من ركلة جزاء فى الدقيقة 75، ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق بيراميدز تحت قيادة "زيزو" بعد رحيل الفرنسى سبستيان ديسابر، الذى لم يحقق الفوز فى أخر 3 مواجهات بالدورى.

 

وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 16 محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 6 ويقع فى المركز الأخير بالجدول بعد أن لعب 10 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفًا.

 

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