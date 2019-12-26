سوبر كورة.. تفاصيل اجتماع الخطيب وفايلر وحكاية الراحلون الـ5

ووصل محمود الخطيب القاهرة قبل يومين بعد رحلة علاجية استمرت لمدة أسبوعين تقريبًا للوقوف على حالته بعد تجدد الآم الظهر التي عانى منها خلال الفترة السابقة ما أدى إلى خضوعه للحقن بالمسكنات من قبل الأطباء في مصر قبل قرار الخضوع للكشف أمام أخصائيين في أوروبا للوقوف على حالته النهائية.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي فإن محمود الخطيب حصل على موافقة نهائية على رحيل عدد من اللاعبين من المدير الفني رينيه فايلر والتي سبق وأن أكد عليها وسط تلقى القلعة الحمراء العديد من العرض أبرزها صالح جمعة وحسين السيد والعربي ومحمد عبد المنعم لاعبا الشباب وعمار حمدي، مع وضع موقف جيرالدو رهن إنهاء المفاوضات الجارية مع نادي لوزيرن السويسري بشأن المهاجم النيجيري ايليكي الذي تسعى إدارة القلعة الحمراء لحسم انتقاله خلال الأيام القليلة الماضية.

وعقد اجتماع اليوم عقب التدريبات التي خاضها الفريق الكروي الأول استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بلاتينيوم في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي اطمأن فيها المدرب السويسري على حالة لاعبيه قبل اللقاء المرتقب.