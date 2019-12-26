شكرا لقرائتكم خبر عن طارق التائب: مشاركة الأهلى فى مباراة اعتزالى شرف لى.. وكنت قريب من أرتداء الفانلة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الليبى طارق التائب نجم الكرة الليبية ونادي الهلال السعودي السابق أن مشاركة فريق الاهلى فى مباراة إعتزالة شرف كبير له وهذا ياتى عقب أقتراح المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية وتم التواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الاحمر التى وافق على الفور .

وأوضح طارق التائب عبر فيديو خاص بالصفحة الرسمية للنادى الاهلى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن كان قريب من أرتداء القميص الاحمر عام 2001 وكان على رأس لجنة التعاقد عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات حاليا و لكن لم يكتب لها النجاح فى تلك التوقيت.

ظهر طارق التايب في النادي الأهلي ظهر اليوم الخميس من أجل توجيه الدعوة لمسؤولي القلعة للمشاركة في مهرجان اعتزاله، وأبدى التائب رغبته في مشاركة الأهلي في مهرجان اعتزاله من خلال خوض مباراة ودية مع فريق الهلال السعودي تقام في الرياض.

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وعقد نجم الكرة الليبية السابق جلسة اليوم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لتوجيه دعوة رسمية للمشاركة في مهرجان اعتزاله.

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية، عقب الفوز على الاتحاد السكندرى الاثنين الماضي بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى المقرر اقامتها السبت على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وبلاتنيوم في حضور 10 الاف متفرج، وتعد شركة تذكرتي هي المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمي للشركة، في الوقت الذي حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلي الثلاثة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.