حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، عبد الله السعيد يوافق على الانتقال للزمالك مقابل 15 مليون جنيه عبد الله السعيد يوافق على الانتقال للزمالك مقابل 15 مليون جنيه سوبر كورة ينفرد بتوقيع مدرب بيراميدز الجديد وتفاصيل زيارة الإمارات السرية الأهلي يناقش عرض الاتحاد السكندري لاستعارة عمار حمدي عامر حسين : نفاد تذاكر مباراة الاتحاد السكندري و الإسماعيلي بالبطولة العربية الزمالك يشترى أحذية جديدة للاعبين قبل مواجهة زيسكو الزامبي Advertisements محمد أبو جبل أساسيا في مباراة الزمالك وزيسكو ينايتد مدرب الأهلى يطير إلى ألمانيا لقضاء معايشة فى بايرن ميونخ تعرف على أسماء حكام مباراة الزمالك و زيسكو بدوري أبطال أفريقيا رمضان صبحي يخضع لأشعة سونار لتحديد موعد عودته للأهلي

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