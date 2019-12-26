سوبر كورة ينفرد بتوقيع مدرب بيراميدز الجديد وتفاصيل زيارة الإمارات السرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة هوية المدير الفني الجديد لبيراميدز، والذي سيخلف الفرنسي سباستيان ديسابر الذي تمت إقالته علي خلفية تراجع النتائج.
وعلم سوبر كورة أن هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، وممدوح عيد، المدير التنفيذي للنادى، سافرا للإمارات سرا، وحصلا علي توقيع المدرب الجديد.
أحرز عبد الله السعيد هدف فوز بيراميدز من ركلة جزاء فى الدقيقة 75، ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق بيراميدز تحت قيادة "زيزو" بعد رحيل الفرنسى سبستيان ديسابر، الذى لم يحقق الفوز فى أخر 3 مواجهات بالدورى.
وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 16 محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 6 ويقع فى المركز الأخير بالجدول بعد أن لعب 10 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفًا.
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