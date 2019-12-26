عامر حسين : نفاد تذاكر مباراة الاتحاد السكندري و الإسماعيلي بالبطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عامر حسين، المسئول عن تنظيم مباراة الاتحاد السكندرى والإسماعيلى فى البطولة العربية، عن نفاد تذاكر مباراة الفريقين فى دور الـ8 للبطولة العربية والتى تجمع الفريقين فى السادسة مساء السبت المقبل باستاد الإسكندرية.

كانت الجهات الأمنية بالإسكندرية وافقت على حضور 7 آلاف مشجع لمباراة الاتحاد السكندري و الإسماعيلي فى ذهاب دور الـ8 للبطولة العربية والمقرر إقامتها باستاد الإسكندرية فى السابعة والنصف بدلاً من السادسة مساءً.

تابع عامر حسين لـ " الخليج 365 " أنه كان هناك إقبال كبير من جماهير الإسكندرية على شراء التذاكر التى نفذت عصر اليوم ، لرغبة الجماهير فى مساندة ناديها.

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واختار مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق لتنظيم مباراة الاتحاد والإسماعيلي فى دور الـ8 للبطولة العربية.

تابع عامر حسين أن الأمن وافق على تواجد 7 آلاف مشجع ، تم تخصيص 400 فرد من بينهم لجماهير الإسماعيلي ، مضيفاً أنه تم تخصيص أبواب استاد2 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 لجماهير الاتحاد السكندري ، بينما تم تخصيص بوابة 4 لجماهير النادي الإسماعيلى.

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لكرة القدم موعد مباراتي الإتحاد السكندري و الإسماعيلي فى دور الـ8 للبطولة العربية ، لتقام مباراة الذهاب بالإسكندرية يوم 28 ديسمبر الجاري بدلا من 29 من نفس الشهر ، بينما يقام لقاء الإياب ليقام يوم 24 يناير المقبل بدلاً من 29 من نفس الشهر باستاد الإسماعيلية على أن يتأهل الفريق الفائز بمجموع المباراتين لدوري الأربعة.

أكد عامر حسين، المسئول عن تنظيم مباراة الاتحاد السكندرى والإسماعيلى فى البطولة العربية، أنه تقرر تطبيق تقنية الفيديو فى المباراة، مشيرا إلى أن استاد الإسكندرية سيشهد غدا تجربة تطبيق التقنية فى المباراة المرتقبة والمحدد لها مساء السبت المقبل فى ذهاب دور الـ 8 بالبطولة العربية.