فينالدو: صلاح إنسان رائع.. اعتذر لي ولم يكن مخطئًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث جيني فينالدوم لاعب ليفربول عن موقف جمعه مع محمد صلاح في إحدى المباريات، وكشف له عن الجانب الإنساني في شخصية اللاعب المصري.

وقال فينالدوم في حواره مع قناة "بي ان سبورتس" الفضائية: "صلاح إنسان رائع جدًا، هو حريص دائمًا ألا يدع أحدًا يشعر بالضيق بسببه ويحاول إرضاء الجميع."

وتابع: "في إحدى المباريات كنت غاضبًا منه لأنه لم يمرر لي الكرة في مكان كنت أظنه مثالي من أجل التسجيل، وأنا شخص يظهر عليه الغضب بسهولة، كوني دائمًا أبتسم أمام الجميع وحين تغيب الابتسامة فيكون السبب أنني غاضب."

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وأضاف: "بعد المباراة سألني لماذا أنت غاضب، فقلت له أنني كنت في مكان جيد وبدلًا من التسديد كان يجب أن يمرر لي الكرة."

وواصل: "وصلنا إلى ميلوود (مركز تدريبات ليفربول) وعندما ذهب كل منا إلي سيارته وجدت رسالة من صلاح يقول أنه لم يراني في اللعب وشاهدت الفيديو فاكتشفت أنه بالفعل لم يكن في وضعية تسمح له برؤيتي."

وحصل محمد صلاح مع ليفربول على لقب كأس العالم للأندية التي أقيمت قبل أيام قليلة لتكون البطولة الثالثة له في 2019.