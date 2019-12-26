بالفيديو.. ملخص تألق تريزيجية أمام نوريتش بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: شارك الثنائي محمود تريزيجية وأحمد المحمدي، في فوز أستون فيلا أمام نورويتش سيتي بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي. أحرز هدف فيلا الوحيد "كونور هوريهان" في الدقيقة 64 ولعب الثنائي المصري في دقائق المباراة كاملة، ليساهما في رفع رصيد فيلا إلى 18 نقطة في المركز الـ18. Advertisements ونقدم لكم ملخصا للمسات تريزيجية خلال أحداث المباراة: ملخص لمسات تريزيجيه أمام نورويتش تريزيجيه يصنع فرصة أمام نورويتش سيتي تسديدة تريزيجيه أمام نورويتش سيتي

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