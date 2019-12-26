مباشر.. ليستر سيتي 0 - 1 ليفربول ..فيرمينيو يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ الخليج 365

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة ليستر سيتي وليفربول ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويشهد التشكيل الذي أعلنه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول تواجد محمد صلاح أساسيًا.

ويدخل ليفربول المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

الدقيقة الثانية ماني يُهدر فرصة للتسجيل.

مرت 10 دقائق وسط سيطرة متبادلة للفريقين وخطورة لصالح ليستر سيتي.

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الدقيقة 11: الكرة وصلت لمحمد صلاح ليراوغ حارس مرمى ليستر ولكنه صوب الكرة في الشباك من الخارج.

الدقيقة 24: الكرة تصل لمحمد صلاح حيث انطلق بها داخل منطقة جزاء ليستر قبل أن يجذبه المدافع في كرة كانت من الممكن أن تحتسب ركلة جزاء لولا إعلان حكم الراية إنها تسلل.

في الدقيقة 30: أرنولد أرسل عرضية حولها فيرمينيو برأسه هدفًا في مرمى ليستر قبل أن تصل لرأس صلاح.

في الدقيقة 34: شمايكل حارس ليستر سيتي تصدى لفرصة ماني الخطيرة التي كادت تجعل النتيجة تقدم ليفربول بهدفين.

وصلنا للدقيقة 45: وسط 10 دقائق من السيطرة المتبادلة وخطورة من قبل ليفربول.

انتهاء الشوط الأول من المباراة وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني فور بدايته: