صلاح يقود هجوم ليفربول في مباراة القمة أمام ليستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي على ملعب الأخير. ويبدأ كلوب المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون الدفاع: أرنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون Advertisements الوسط: هيندرسون - فينالدوم - كيتا الهجوم: صلاح - ماني - فيرمينو وعلى مقاعد البدلاء: أدريان - ميلنر- لالانا - شاكيري - أوريجي - جونز - ويليامز. ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 49 نقطة، بفارق 10 نقاط أمام ليستر صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة، مع أفضلية خوض الريدز مباراة أقل.

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