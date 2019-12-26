رئيس الأهلي السعودي يشيد بدور الهيئة العامة للرياضة

قدم رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي السعودي المهندس احمد بن بكر الصائغ خالص شكره باسمه ونيابة عن اعضاء مجلس الادارة وجماهير النادي إلى رئيس مجلس ادارة الهئية العامة للرياضة الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل،بعد التهنئة التي تقدم بها عبد العزيز لادارة النادي والجهازين الفني والاداري لفريق كرة الطاولة بمناسبة تحقيق الفريق لكأس غرب اسيا والتي اقيمت في العاصمة البحرينية المنامة وإعطاء تعليمات بتقديم مكافأت مالية خاصة للاعبين نظير هذا الانجاز .

لكأس غرب اسيا والتي اقيمت في العاصمة البحرينية المنامة وإعطاء تعليمات بتقديم مكافأت مالية خاصة للاعبين نظير هذا الانجاز . وقال رئيس النادي "أقدم خالص الشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس ادارة الهئية العامة للرياضة علي متابعه الفريق كرة الطاولة منذ الأدوار التمهيدية للبطولة وحتي المباراة النهائية وتقديم سموه مكأفات الفوز للاعبين بعد حصد اللقب الغالي.

للبطولة وحتي المباراة النهائية وتقديم سموه مكأفات الفوز للاعبين بعد حصد اللقب الغالي. واكد رئيس النادي ان الدعم المادي والمعنوي الذي حظيت به ألعاب الاهلي يأتي استمرارأ للمواقف العديدة التي وجدها النادي الاهلي من رئيس مجلس ادارة الهئية العامة للرياضة منذ بداية الموسم ،ومشددأ علي ان هذا الدعم السخي و المتواصل للنادي الاهلي وكافة اندية السعودية دون استثناء سيسهم بكل تاكيد في الارتقاء بمستوي الرياضة السعودية .

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