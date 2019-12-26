يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

يصطدم فريق ليفربول الإنجليزي بمنافسه ليستر سيتي اليوم، الخميس، فى تمام الساعة العاشرة مساءً باستاد ووكرز معقل فريق ليستر، وذلك في إطار الأسبوع التاسع عشر من عمر الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني

لفريق ليفربول المباراة، بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون

الوسط: هندرسون - فينالدوم - كيتا

الهجوم: محمد صلاح - ماني - فيرمينو

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ومن المتوقع أن يبدأ برندان

رودريجيز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شمايكل

الدفاع: بيريرا - إيفانز - سويونكو - بن تشيلويل

الوسط: نديدي - تيليمانس- ماديسون

الهجوم: جراي - ألبرايتون - فاردي

وتذاع المباراة بين ليستر سيتي وليفربول عبر قناة "بين ان سبورت 2" الحاصلة على حقوق بث الدوري الإنجليزي.