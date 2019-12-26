يلا شوت حصري الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر الأسطورة لايف Yalla shoot

بث مباشر ليفربول وليستر سيتى ، ليفربول صاحب القمة يسعى للتغريد بعيدا بالصدارة يخوض فريق الريدز مباراة الجولة 19 فى البريمير ليج، ويطمح ليفربول فى مواصلة فرض سيطرته على قمة الترتيب والتغريد وحيدا وبعيدا بالصدارة ليفربول وليستر سيتى يلا شوت، yalla shoot مباراة ليفربول وليستر سيتى بث مباشر، ويسعى الليفر لحسم الانتصار وحصد نقاط اللقاء وتوسيع الفارق بين أقرب منافسيه فى البطولة.
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مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي اونلاين،كما يأمل ليفربول فى الفوز
مباشر، ليفربول كورة اونلاين موعد مباراة الليستر ضد الليفر والقنوات الناقلة لها تبدأ مباراة فريقه ليستر سيتى ضد ليفربول فى الأسبوع التاسع عشر من الدورى الإنجليزى يوم الخميس 26/12/2019، وتنطلق صافرة المباراة فى الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة الثامنة بالتوقيت الدولى لغرينتش مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتى ، مشاهدة ليفربول بث مباشر،ليفربول وليستر سيتى يوتيوب، ليفربول وليستر سيتى مباشر، ليفربول وليستر سيتى تابع لايف.
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والجدير بالذكر أنه سيتم نقل أحداث اللقاء على شاشة قناة bein sport hd2، كما يذاع استوديو تحليلي خاص بالتعليق على أهم أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور انهائه.
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