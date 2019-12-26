Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي في الجولة 19، ومباراة المُتصدر والوصيف بين ليفربول وليستر سيتي في الموسم ويسعى ليفربول للفوز على ليستر في الملعب الصعب ملعب الثعالب لينفرد ويبتعد الريدز بصدارة جدول الترتيب ويدخل ليفربول المباراة برصيد 49 نقطة وليستر سيتي برصيد 39 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري مُقدمه لكم من يلا شوت الناقل لمباريات الدوري الانجليزي عبر شبكة قنوات بي ان سبورت بأعلى جودة.

بطاقة مباراة ليفربول وليستر سيتي

البطولة الدوري الانجليزي | الأسبوع 19

موعد المباراة 26-12-2019

توقيت المباراة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 2

معلق المباراة رؤوف خليف

ملعب المباراة ووكرز ستديوم

بث مباشر

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الانجليزي مُقدمة لكم من يلا شوت الناقل لمباريات الدوري الانجليزي عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي بأعلى جودة والناقلة لمباريات الدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حالة انقطاع البث المباشر يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للعمل مرة أُخرى، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي عبر القناة الثانية بأعلى جودة:

