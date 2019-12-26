«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمبارايات الدوري الانجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة ليفربول وليستر سيتي ، اليوم الخميس ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع

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