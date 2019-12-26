بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول و ليستر سيتي في الدوري الانجليزي لايف

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي، اليوم الخميس 26-12-2019، ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الانجليزي الممتاز.

المباراة تبدأ في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، ويستضيفها ملعب ليستر سيتي “كينج باور”.

تُعد هذه المباراة هي الأولى بالنسبة لرفاق محمد صلاح في الدوري الإنجليزي بعد

العودة بلقب كأس العالم للأندية 2019 الذي تُوجوا به يوم 21 ديسمبر الجاري على ستاد خليفة الدولي.



وحصل ليفربول على راحة كافية من المباراة الماراثونية التي خاضها أمام فلامينجو في نهائي المونديال، وقام بزيارة إلى مستشفى الأطفال قبل 24 ساعة من السفر إلى

مدينة ليستر لخوض آخر مباريات البوكسينج داي الذي أفتتح بلقاء توتنهام وبرايتون على ملعب وايت هارت لين الجديد

يحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 49 نقطة من 16 فوز وتعادل، وللفريق مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد من الجولة ال18، بينما يحتل ليستر سيتي المرتبة الثانية برصيد 39 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم.