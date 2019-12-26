Watch Live| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي.. يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر فيا لدوري الانجليزي الممتاز ( البريمرليج ) ومباراة الجولة 19 بين ليفربول وليستر سيتي ومنافسة الرمق الأخير قبل نهاية الدور الأول ويدخل ليفربول المباراة مُتصدراً لجدول الترتيب برصيد 49 نقطة، ويدخل ليستر سيتي المباراة برصيد 39 نقطة في المركز الثاني.
مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي
بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي ومباراة نهاية العام الميلادي ويحضر جمهور
تشكيلة الفريقين
إليكم تشكيلة ليفربول وليستر سيتي في مباراة الجولة 19 من الدوري الانجليزي والمباراة الختامية للثعالب قبل رأس السنة:
بطاقة مباراة ليفربول وليستر سيتي
البطولة الدوري الانجليزي | الأسبوع 19
موعد المباراة 26-12-2019
توقيت المباراة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله بي ان سبورت 2
معلق المباراة رؤوف خليف
ملعب المباراة ووكرز ستديوم
بث مباشر
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