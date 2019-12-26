ساوثهامبتون يقهر تشيلسي في عقر داره بثنائية نظيفية

حقق ساوثهامبتون فوزًا خارج ميدانه أمام تشيلسي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، اليوم الخميس، في إطار الجولة الـ 19 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.



أحرز مايكل أوبافيمي وناتان ريدموند، ثنائية ساوثهامبتون في الدقيقتين 31 و73 من عمر اللقاء.



ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 32 نقطة بالمركز الرابع.



المحاولة الأولى في المباراة جاءت بعد 20 دقيقة، بعدما حصل هودسون أودوي على الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة قوية ارتطمت بأقدام المدافعين وخرجت لركلة ركنية.



وفي نفس الهجمة، سدد المدافع توموري تسديدة برأسه بعدما قابل عرضية من الركلة الركنية، وصلت سهلة لأحضان الحارس مكارثي.



وفي الدقيقة 31، تمكن ساوثهامبتون من إحراز هدف التقدم، بعدما استلم الكرة من خارج المنطقة، وانطلق وتوغل وسدد قذيفة بقدمه اليسرى في زاوية صعبة على الحارس كيبا.



وتألق الحارس مكارثي أمام تسديدة مخادعة من أزبيليكويتا، بعدما استغل ظهير تشيلسي ركلة ركنية نفذها ويليان، ولمسها لكن حارس ساوثهامبتون أبعد الكرة عن مرماه.



ومع بداية الشوط الثاني، أهدر ساوثهامبتون فرصة مضاعفة النتيجة بعدما انطلق ريدموند في الناحية اليمنى وتوغل ومرر كرة عرضية أرضية أبعدها توموري إلى ركلة ركنية.



وحاول هودسون أودوي التسديد من على حدود منطقة جزاء ساوثهامبتون في الدقيقة 54، إلا أن تسديدته علت العارضة.



وأنقذ كيبا، مرمى تشيلسي من فرصة هدف محقق لساوثهامبتون، بعدما حصل ريدموند على الكرة داخل منطقة جزاء البلوز وسدد في المرمى ليتألق ويبعدها كيبا ليحرم الضيوف من تسجيل الهدف الثاني.



وعن طريق المتألق ريدموند، تقدم ساوثهامبتون بهدف جديد في الدقيقة 73، بعد خطأ كانتي الذي حاول إبعاد الكرة من أمام أرمسترونج، ليهدي تمريرة على طبق من ذهب لريدموند الذي سدد الكرة من فوق حارس تشيلسي في الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف 2-0.



المصدر: موقع كورة