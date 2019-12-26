آرسنال يتعثر أمام بورنموث في أولى مباريات مدربه الجديد

سقط آرسنال في فخ التعادل أمام مضيفه بورنموث بنتيجة 1 ـ 1 اليوم الخميس، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيتنس فيرست، ضمن الجولة رقم 19 من الدوري الإنجليزي.



افتتح بورنموث التسجيل أولًا عبر دان جوسلينج في الدقيقة 35، وعادل بيير إيمريك أوباميانج النتيجة بعدها في الدقيقة 63.



وبتلك النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، كما رفع بورنموث رصيده إلى 20 نقطة في المركز الـ15.



وفي مباراة أخرى حقق كريستال بالاس فوزاً عسيراً على ضيفه وست هام يونايتد بهدفين لهدف.



وسجّل السنغالي شيخو كوياتي (68) والغاني جوردان أيو (90) هدفي الفريق الفائز في حين وقّع الاسكتلندي روبرت سنودغراس (57) الهدف الوحيد للخاسر.



ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً في حين تجمّد رصيد وست هام يونايتد عند 19 نقطة في المرتبة السابعة عشرة.



وضمن نفس المرحلة، غنم أستون فيلا النقاط الثلاث من مواجهة نوريتش سيتي (1-0) بفضل هدف من توقيع الأيرلندي كونور هوريهان (64).



بدوره تمكّن فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إيفرتون من تحقيق الانتصار وذلك على حساب بيرنلي بهدف سجّله دومينيك كالفيرت لوين (80).



أما مواجهة شيفيلد يونايتد وضيفه واتفورد فقد آلت نتيجتها للتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



سجّل لأصحاب الأرض الأيرلندي الشمالي أوليفر نوروود (36 من ركلة جزاء) في حين وقّع الإسباني جيرارد ديلوفو هدف الضيوف (27).





المصدر: كورة + بي إن سبورت

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