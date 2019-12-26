اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

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كورة ستار تابع البث الحي المباشر لمواجهة فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق ليستر سيتي اليوم الخميس 26 من شهر ديسمبرCOOL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكينج باور ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KOORAHD وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي YALA KOORA.

يلا شوت حصري ظهر اللاعب الشاب الإنجليزي جيمس ماديسون صانع ألعاب الفريق الأزرق بشكل مميز للغاية، حيث يعد من أبرز اللاعبين في البريميرليج هذا الموسم KOORA STAR ويلعب ماديسون الكرات الثابتة بشكل رائع، وصنع جيمس 5 أهداف هذا الموسم لزملائه، واحرز أيضاً 5 أهداف في الدوري الإنجليزي، وشهد مستوى ماديسون تحسن وتطور كبير في اللمسة الأخيرة أمام المرمى YALA SHOOOT PLUS.

كورة أونلاين أصبح الظهير البرتغالي ريكاردو بيريرا من أبرز مفاتيح اللعب الذي يعتمد عليه رودجرز مدرب الفريق هذا الموسم، حيث يزيد بيريرا بشكل مستمر في الناحية الهجومية YALA KOORA مع الفريق مما يساعد النادي الازرق على وجود حلول تساعده على الفوز وتحقيق نتائج إيجابية KOORAHD وسجل ريكاردو هدفين هذا الموسم وصنع هدف وحيد لزملائه في الفريق، ويعد بيريرا الظهير الأيمن للفريق هو أحد أهم اللاعبين في ليستر سيتي هذا الموسم KOORA LIVE.

جول كورة وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق ليستر سيتي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة COOL KOORA بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة الثانية عشر من مساء الخميس بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي GOAL KOORA.